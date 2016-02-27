تقرير في الجول – 9 أشياء يفعلها أوزيل مع أرسنال ولم يقم بها مع ريال مدريد

منذ انضمام مسعود أوزيل لأرسنال قبل ثلاثة أعوام قادما من ريال مدريد وهو يقدم مستويات متذبذبة مع المدفعجية جعلته يتعرض لانتقادات كثيرة.

ولكن انفجر أوزيل خلال الموسم الجاري مع أرسنال بعدما ساهم في منافسة الفريق بقوة على لقب الدوري الإنجليزي وبلوغه دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا رغم البداية المتعثرة.

فماذا تغير في النجم الألماني وأصبح يقوم به في أرسنال ولم يقم به مع ريال مدريد فريقه السابق؟

نشر موقع "Squaka" الإنجليزي تقريرا أوضح فيه 9 أشياء يقوم بها أوزيل مع أرسنال لم يعتاد على القيام بها مع ريال مدريد ويستعرضه FilGoal.com.

يكمل المباريات

خلال وجود أوزيل مع ريال مدريد شارك في 105 مباراة لكنه كان من النادر أن يكمل المباريات حتى نهايتها إذ أنه كان يتم استبداله رغم أدائه الجيد.

ولكن مع أرسنال شارك أوزيل في أغلب مباريات الفريق اللندني بشكل كامل، إذ أنه لم يتم استبداله سوى ست مرات من 25 مباراة شارك بها.

هذا الأمر ساعد اللاعب الألماني على في زيادة ثقته في نفسه ورفع الضغوط عنه.

الحمل البدني

أدرك أوزيل بعد عامين في الدوري الإنجليزي أنه ينبغي عليه التدرب في صالة الألعاب الرياضية بشكل أكبر من أي وقت مضى حتى يستطيع الالتحام جيدا في الكرات المشتركة في المباريات.

وهذا الأمر تحدث عنه أوزيل في وقت سابق لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية بأنه أصبح مواظبا على الذهاب للجيمانيزيوم من أجل التدرب بشكل أكبر.

دور القائد

أصبح أوزيل في أرسنال يلعب دور أحد قائدي الفريق وهرب من ظل رونالدو في ريال مدريد.

فلاعب أرسنال أصبح حاليا يستطيع تسريع إيقاع اللعب وإبطائه وقتما يشاء، ويقوم بتغيير نتائج المباريات أيضا بدلا من مجرد صناعة الأهداف فقط كما كان يعتاد في مدريد بل أصبح يسجلها أيضا.

توج بكأس العالم

كان أوزيل أحد الأسباب الرئيسية خلف فوز منتخب ألمانيا بكأس العالم في 2014 بالبرازيل، وكان أحد أبرز لاعبي البطولة.

فكان هو ثاني أكثر لاعب في البطولة صناعة للفرص بواقع 17 فرصة.

وتسائل التقرير"هل كان يستطيع أوزيل لعب ذلك الدور مع ألمانيا إذا ما ظل يلعب في مدريد بديلا لإيسكو تحت قيادة كارلو أنشيلوتي"؟

الاستحواذ على الكرة

في ريال مدريد كان لعب أوزيل يعتمد كثيرا على المرتدات السريعة حيث يقوم بتسلم الكرة وتمريرها مباشرة لرونالدو أو كريم بنزيمة.

لكنه الآن يستحوذ على الكرة كثيرا ويقوم باستخدام مهاراته بأريحية كبيرة بعدما قرر آرسين فينجر المدير الفني للفريق جعل طريقة اللعب تناسب أوزيل.

المساهمة الدفاعية

حينما كان أوزيل في ريال مدريد كان من النادر أن تجده يقوم بتقديم المساندة الدفاعية.

لكن مع أسلوب الضغط العالي من أرسنال أصبح أوزيل هو أحد اللاعبين الذين يقومون بتقديم مساندة دفاعية ليمثل هو حائط الصد الأول في دفاع المدفعجية.

يلعب تحت قيادة نفس المدرب

على الرغم من أن أوزيل لعب أغلب مواسمه في ريال مدريد تحت قيادة جوزيه مورينيو لكن منصب المدرب في الفريق الملكي دائما ما يكون تحت التهديد حال اهتزاز النتائج.

لكن أرسنال سياسته مختلفة فإن فينجر سيظل متواجدا لحين إشعار آخر، وهذا الأمر يجعل أي لاعب يشعر بالراحة النفسية والفنية أيضا.

الكرات الثابتة

أصبح اللاعب الألماني المسؤول الأول في أرسنال عن تنفيذ الركلات الثابتة وهو أمر لم يكن يقم به في مدريد.

يصنع الأصدقاء

عُرف عن أوزيل أنه دائما شخص يشعر بالخجل ولا يجيد صناعة الكثير من الأصدقاء، لكن في أرسنال اختلف ذلك الأمر كليا.

كما أنه دائما ما يحرص على التواصل مع مشجعي الفريق وهو ما يجعله يشعر بالانتماء للنادي.