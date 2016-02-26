فوائد بذر الكتان مذهلة.. هاتشبعك وسعراتها قليلة وبتعالج الإمساك

فوائد بذر الكتان للتخسيس

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فوائد بذر الكتان للإمساك وطريقة استخدامها

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بذر الكتان من البذور المذهلة التى تمد الجسم بالكثير من العناصر، ويستخدمها الكثيرون بشكل خاص للتخلص من الوزن الزائد، والتوقف عن اكتساب الكيلو جرامات أو الإصابة بالسمنة.وأوضحت الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أوضحت خلال حديثها أن هذه البذور فوائدها عظيمة خاصة لضبط الوزن، فهى من أهم الأعشاب التى تستخدم للتخلص من الوزن الزائد وذلك لغناها بالألياف المفيدة والمشبعة.وتابعت أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة أنها كبذور تحتوى على كمية قليلة للغاية من السعرات الحرارية كما أنها غنية كذلك بالمعادن والفيتامينات ، ومن أبرز فوائدها تلك التى تتعلق بإعطائها شعورا مشبعا للغاية لمن يتعاطاها، وبذلك يمكن أن تقلل من حاجته لتناول الطعام، كما أنها تعالج الإمساك.

وطريقة استخدامها كما توضحها الدكتورة صفاء عمر، فهى سهلة وعملية للغاية، وتكون باستخدامها بعد طحنها عن طريق إضافتها إلى كوب من الماء مرة واحدة يوميا أو استخدامها كزيت (الزيت الحار)، أو نقعها فى الماء (معلقة /كوب ماء مغلى )ثم تصفيتها ويمكن إضافة ملعقة سكر، وزيت بذر الكتان يستخدم أيضا فى تدليك الأماكن المترهلة فى الجسم كالأرداف والبطن ويعمل على حرق الدهون وشد الترهلات.