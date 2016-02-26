رئيس جامعة القاهرة بعد انتهاء حفل منير: تحية وشكر وتقدير للملك

وجه جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الشكر للنجم محمد منير بعد انتهاء حفله، الذى أقيم اليوم بجامعة القاهرة، مشيدا بطلاب جامعة القاهرة، الذين حضروا الحفل.

وقال "نصار"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "الحمد لله انتهت الآن حفلة الكينج التاريخية بجامعة القاهرة قمة فى النظام وقمة فى الالتزم وقمة فى الرقى والاحترام، تحية لطلاب ولطالبات جامعة القاهرة المحترمين، تحية لاتحاد طلاب الجامعة والكليات، تحية لوحدة مناهضة التحرش ومناهضة العنف ضد المرأة، تحية لوزارة الداخلية لجهودها الكبيرة فى تأمين الحفل من الخارج، تحية خاصة للواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة لمجهوداته وكل فريقه الأمنى، وأذكر أننى اتصلت به من اليابان قلقا، فقال لى اطمئن وراك رجالة".

وأضاف "نصار"، تحية للأمن الإدارى الذى يثبت كل يوم جدارته وصواب رؤيتنا فى الاعتماد عليه داخل الجامعة، تحية لأمن فالكون، تحية لهيئة الإسعاف المصرية وتحية لهيئة الدفاع المدنى وتحية لرجال المرور بالجيزة، تحية لفريق العمل بقيادة الدكتور سعيد ضو نائب رئيس الجامعة.

وأنهى نصار، "تحية وشكر وتقدير للملك محمد منير الرائع والمثقف والوطنى".

من ناحية أخرى تفقد اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، أعمال تأمين محيط جامعة القاهرة، حيث تواجد أمام الباب الرئيسى للجامعة، وذلك عقب انتهاء حفل الفنان محمد منير داخل الحرم الجامعى.

واطمأن "حجازى" على الحالة التأمينية أمام جامعة القاهرة وكذلك الحالة المرورية.