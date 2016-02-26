ندوة بعنوان "الصحة النفسية للأسرة المصرية" فى نادى المحليات بسوهاج

عقد نادى المحليات بسوهاج على هامش ملتقى رجال الأعمال، "صنع فى سوهاج"، ندوة بعنوان "الصحة النفسية للأسرة المصرية"، تحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، ألقاها الدكتور وليد هندى أستاذ علم النفس العلاجى بجامعة عين شمس.

وتقدم هندى بالشكر لمن أطلق فكرة "صنع فى سوهاج" مع وجود فعاليات ثقافية وترفيهية وفنية بجوار المعرض، وقال أيضاً أنه لأول مرة فى مصر تقوم محافظة بعمل مثل هذا المعرض.

وركز هندى أيضاً على دور المرأة المصرية كعماد للأسرة المصرية، وأن الصحة النفسية للأسرة تبدأ بالمرأة، داعياً إلى عدم التمييز بين الولد والفتاة فى المجتمع المصرى، ودار نقاش داخل القاعة حول دور وسائل الإعلام فى بث حالة من الإسفاف والاستقطاب داخل المجتمع المصرى، وأيضاً تأثير الواقع الاقتصادى على حالة الصحة النفسية للأسرة والعلاقة السوية بين الرجل والمرأة.

واختتمت الندوة بدعوة هندى لضرورة أن يكون لدى الإنسان رضا نفسى وقناعة حتى يصح نفسياً.

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