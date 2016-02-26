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جنات تبدأ حفل "إيجبت جولد" بالشرقية بأغنية "اللى بينى وبينك"

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جنات تبدأ حفل "إيجبت جولد" بالشرقية بأغنية "اللى بينى وبينك" جنات تبدأ حفل "إيجبت جولد" بالشرقية بأغنية "اللى بينى وبينك"
بدأت المطربة جنات حلفل "إيجبت جولد" بأغنية "اللى بينى وبينك"، وأعربت جنات عن سعادتها بزيارتها لمدينة الزقازيق للمرة الأولى فى حياتها، حيث قالت خلال الحفل "الزقازيق جميلة وجاء فى بالى أقيم فيها يومين كمان".

جاء ذلك خلال احتفال مجموعة " ايجبت جولد " مساء اليوم الخميس، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعرض "ديفليه" لأحدث خطوط انتاجها من الذهب عيار 18 amor gold تحت شعار "الحب ذهب".

بحضور العديد من الشخصيات العامة وكبار تجار الذهب بمحافظة الشرقية فى احتفالية كبرى، والتى تحيها المطربة جنات.

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