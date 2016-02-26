منظمة الطيران المدني الدولية تختار مصريًا مديرًا للمكتب الإقليمي بالقاهرة

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولية الأيكاو نتائج الاختبارات التي تمت على مدار الأشهر الماضية للمتقدمين لشغل وظيفة المدير الإقليمي لمكتب المنظمة بالقاهرة والتي أسفرت عن فوز محمد عبد الرحمن علي رحمه من بين عشرات المتقدمين من الدول العربية والأوربية ليكون أول مصري يشغل هذا المنصب منذ افتتاح المكتب بالقاهرة عام 1953 .

وصرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أن هذا الاختيار يأتي تأكيداً لمكانة مصر على المستوى الدولي في مجال الطيران المدني ، وتقدم وزير الطيران المدني الشكر لمحمد رحمه على فترة خدمته في وزارة الطيران المدني وعلى المجهود المبذول خلالها ، وتمنى له التوفيق في خدمة قطاع الطيران المدني على المستوى الاقليمي خاصة وأن هناك العديد من التحديات التي تواجه الصناعة في الوقت الحاضر .

يشغل رحمه حالياً منصب رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الداخلية والخارجية بوزارة الطيران المدني منذ مايو 2014 وحاصل على ماجستير في علوم الطيران ويدرس لنيل شهادة الدكتوراه في نفس التخصص ، كما شغل العديد من المناصب القيادية منها مستشار وزير الطيران ومدير عام الدعاية والاعلام ومدير للاتصالات التسويقية بمصر للطيران ، ومثل الشركة بقطاعي الاتصال المؤسسي والتسويق بتحالف ستار، كما أنه محاضر دولي معتمد في مجال الطيران وإدارة الأزمات وكان عضوا بمجموعة عمل السلامة بالاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا.