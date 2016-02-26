ضبط شركة سياحة تزاول العمل بدون ترخيص في الأقصر‎

تمكن ضباط شرطة السياحة والآثار بالأقصر، اليوم الجمعة، من ضبط شركة سياحبة تزاول النشاط بدون ترخيص.

وردت معلومات إلى العقيد محمد أبو عايد رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالأقصر تفيد بقيام شركة سياحية تزاول الأعمال السياحية بدون ترخيص.

على الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة وبتوجيهات من اللواء حسني حسين مساعد المدير العام لشرطة السياحة والآثار لمنطقة جنوب الصعيد قامت قوة من مباحث شرطة السياحة برئاسة المقدم عمر مجاهد ضابط مباحث السياحة وتحت إشراف العقيد أبو الحجاج كمال مفتش مباحث منطقة جنوب الصعيد وتم مداهمة مقر الشركة وتم ضبط المدعو أحمد. ح. ح 29 سنة شقيق مالك وصاحب الشركة ومقيم القرنة وتم ضبط الأوراق والمستندات الدالة على مزاولة المهنة بدون ترخيص.

حرر محضر بالواقعة تحت رقم 3 أحوال إدارة شرطة السياحة والآثار بالأقصر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.