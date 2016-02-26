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إعادة الفرز فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالمنوفية

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إعادة الفرز فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالمنوفية إعادة الفرز فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالمنوفية

أعادت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، فرز الاصوات عقب الانتهاء منها .

حيث اعترض عدد من المرشحين على فتح صناديق الاقتراع دون وجود مندوبيهم وطالبوا باعادة الفرز مرة اخرى وحتى الان لم يتم اعلان نتيجة الانتخابات.

واكد احد الحاضرين ان قائمة تيار الاستقلال تسعى لاثارة البلبلة والشغب فى الانتخابات حيث لا تسير الانتخابات اتجاههم وسادت بينهم العديد من المشاكل لاحضار مناديب لحضور عملية الفرز.

ويتنافس فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالمنوفية قائمتى تيار الاستقلال وقائمة الوطنية الموحدة وعدد من المستقلين باجمالى ٣٠ مرشح على ٧ مقاعد.

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