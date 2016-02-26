فوز المهندسة أماني صالح بمقعد العمارة بانتخابات مهندسي الوادي الجديد‎

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة ،برئاسة المستشار طارق الخطيب ، نتيجة الانتخابات التي أجريت اليوم بنقابة المهندسين التي أسفرت عن فوز المهندسة أماني حسين صالح بـ145 صوت بمقعد العمارة وخسارة المهندس عادل عبد الكريم من مركز الداخلة بـ125 صوت بإجمالي حضور 272 منهم 2 صوت باطل و فاز بشعبة مدني بالتزكية (أحمد حسين علي، محمد عبدالحكيم زهري)، كما فاز بشعبة ميكانيكا بالتزكية (محمد عبدالحميد بخيت) كما فاز بشعبة كهرباء بالتزكية (محمد سيد محمد، محمد عبدالهادى عبدالمنعم، مصطفى كامل سنوسي).

وكانت قد شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالوادي الجديد، اليوم الجمعة ، إقبالا متوسطا علي لجنة الاقتراع ومقرها نادي المهندسين بالخارجة واللجنة الثانية بمقر مجلس مدينة الداخلة بمدينة موط.

وقال المهندس عادل ربوح ،نقيب المهندسين بالمحافظة، إن إجمالي المقيدين بجداول النقابة بالمحافظة 1080 عضوا ، منهم 750 لهم حق التصويت كما أن الانتخابات بالمحافظة تم الانتهاء من 6 شعب بها بالتزكية ، ويتبقي شعبة واحدة تُجري عليها الانتخابات وهي شعبة عمارة، تنافس عليها المهندسة أماني حسين صالح ،والمهندس عادل عبد الكريم ، وقد بدأت الانتخابات في التاسعة صباحا وانتهت حتي الساعة السابعة من مساء اليوم .

و أشار إلي فوز مهندسي شعب “مدني ، ميكانيكا ،كهرباء”، بالنقابة الفرعية بالتزكية، كما أن انتخابات اليوم،بالوادي الجديد ، أجريت على مقعد شعبة عمارة والتي تنافس عليها مرشحان فقط ،وهم المهندسة أماني حسين صالح من الخارجة والمهندس عادل عبد الكريم من الداخلة وأسفرت عن فوز المهندسة أماني حسين بـ145 صوت.وأكد أنه تم أيضًا إجراء انتخابات مجلس الشعب المتنوعة التي تتم على مستوى الجمهورية، على 43 مقعدًا هم 7 مقاعد ميكانيكا، و7 مقاعد كهرباء، و7 مقاعد مدنى، و7 مقاعد عمارة، على أن يتم انتخاب خمسة فوق السن واثنين تحت السن من تلك الشُّعب، بالإضافة إلى 5 كيمياء ونووية، و5 غزل ونسيج، و5 بترول وتعدين، يتم انتخاب ثلاثة فوق السن واثنين تحت السن منهم.