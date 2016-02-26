نقيب المهندسين: انتخابات التجديد النصفي ترفع الآداء النقابي.. ولا وجود للإخوان

قال نقيب المهندسين، طارق النبرواي، إن انتخابات التجديد النصفى التى جرت اليوم هى الأولى منذ 25 عامًا حالت الظروف دون اجراؤها بسبب فرض الحراسة والحروب السياسية التى اقحمت جماعة الأخوان المسلمين النقابة فيها.

ونفى النبراوي خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أى تواجد لجماعة الإخوان المسلمين فى انتخابات المهندسين، مشددًا على أن النقابة مفتوحة لجميع التيارات بشرط أن تخلو من العمل السياسي الحزبي، مضيفًا: “العمل النقابي بين المهندسين يجب أن يكون خارج أى اطار سياسي.”

وأوضح النبراوي أن التجديد النصفى جاء بعد انتخابات 2014 التى أعقبت سحب الثقة من مجلس جماعة الإخوان بواسطة جموع المهندسين، مشيرًا إلى أن انتخابات التجديد النصفي ستجدد دماء النقابة كل عامين وفقًا للدستور والقانون.

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