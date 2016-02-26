هانى أبو ريدة: رئيس الفيفا كان يعمل ضمن شركات كامل أبو على

قال هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الإفريقى “كاف”، إن “السويسرى جيانى إنفانتينو الرئيس الجديد للاتحاد الدولى لكرة القدم ماكنش يحلم يعدى جنب الفيفا أصلاً، لكن القدر شاء بعد أن أصبح الذراع اليمين لمشيل بلاتينى من 4 أشهر ماضية، بالإضافة إلى أن أصوات الاتحادات العربية لم تذهب جميعها للشيخ سلمان، ولو كان اتفق سلمان والأمير على لكان مقعد رئاسة الفيفا لأحدهما”. وأضاف أبو ريدة خلال تصريحاته لبرنامج “الكورة مع الحياة” مع حازم إمام، أن إنفانتينو شخص متفاهم لأبعد الحدود، موضحاً أنه أجاد إدارة الاتحاد الأوروبى خلال السبع سنوات الماضية، مؤكداً إن إعلان اتحاد الكرة المصرى والإفريقى دعمه للشيخ سلمان، لن يؤثر على العلاقة مع رئيس الفيفا الجديد. وأوضح هانى أبو ريدة، أن زوجة إنفانتينو من أصول عربية “لبنانية”، بالإضافة إلى إجادته للغة العربية، وكان يعمل فى فترة سابقة بمجموعة شركات كامل أبو على.