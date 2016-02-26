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محافظ سوهاج يعلن عن زيارة وفد من رجال الأعمال الهنود لإنشاء قرية صناعية

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محافظ سوهاج يعلن عن زيارة وفد من رجال الأعمال الهنود لإنشاء قرية صناعية محافظ سوهاج يعلن عن زيارة وفد من رجال الأعمال الهنود لإنشاء قرية صناعية
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن زيارة وفد من رجال الأعمال الهنود للمحافظة فى ،مارس المقبل، لإنشاء قرية صناعية هندية بسوهاج، وإتاحة فرص عمل لأبناء المحافظة .

وأضاف المحافظ، فى بيان، أن المحافظة تتمتع بمقومات لجذب الاستثمارات من خلال بنية تحتية من طرق تربطها بالمحافظات الأخرى، خاصة طريق البحر الأحمر وميناء سفاجا البحرى ، بالإضافة إلى وجود المناطق الصناعية المرفقة موضحا أن سوهاج ستدخل إلى الصناعات الثقيلة كثيفة العمالة حيث سيتم إنشاء مصنعين للأسمنت الأول بمركز "دار السلام"، والأخر بالمنطقة الصناعية غرب جرجا ، ومصنع للسيراميك، ومصنع الكابلات النحاسية، ومصنع للحديد والصلب.

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مصر 365