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فوز قائمة الاستكمال فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالبحيرة

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فوز قائمة الاستكمال فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالبحيرة فوز قائمة الاستكمال فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالبحيرة
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالبحيرة، فوز 7 أعضاء هم محمد حاتم ومحارب رسلان عن شعبة المدنى، وهشام أبو شقة عن شعبة الكهرباء، وأحمد زكريا عن الشعب الصغيرة ومحمد القزاز عن شعبة العمارة وأحمد الخولى وإسلام حشيش عن شعبة الميكانيكا.

ويمثل الفائزون فى الانتخابات قائمة الاستكمال ما عدا المرشح المستقل محارب رسلان.

وكان 28 مهندسا بالبحيرة قد تنافسوا على المقاعد الشاغرة تحت إشراف لجنة قضائية من النيابة الإدارية،
>وحشد المرشحون أنصارهم أمام مقر النقابة لتوزيع الدعاية الخاصة بهم على المصوتين.

من جانبه أكد المهندس أحمد الشافعى نقيب المهندسين بالبحيرة، استقرار العملية الانتخابية دون مشاكل تذكر، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى الدفع بأتوبيسات خاصة لنقل المهندسين من المراكز المختلفة إلى مقر النقابة بدمنهور، للتسهيل عليهم فى عملية التصويت.

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