فوز 7 مرشحين فى انتخابات التجديد النصفى لمهندسى الإسماعيلية

أعلن المهندس عطية عارف نقيب المهندسين بمحافظة الإسماعيلية، فى تصريحات صحفية أن عمليات الفرز بانتخابات التجديد النصفى التى تشهدها النقابة اليوم الجمعة انتهت بفوز 7 مرشحين من بين 25 مرشحا .

وأضاف أن الأصوات التى شاركت فى الانتخابات 756 صوت وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 663 وبلغ عدد الأصوات الباطلة 93 صوت .

وأوضح نقيب المهندسين بالإسماعيلية أن الفائزين من شعبة كهرباء هم المهندس كريم علاء الدين وبلغت الأصوات التى حصل عليها 317 صوت والمهندس احمد محمد رمزى وحصل على 272 صوت والمهندس شريف مجدى نافع وحصل على 240 صوت .

وتابع عارف أن الفائزين بمقاعد شعبة مدنى هم المهندس محمد عبد الرحمن وحصل على 376 صوت والمهندس وليد احمد فؤاد وحصل على 246 صوت بينما فاز بمقعد شعبة الميكانيكا الوحيد الدكتور تامر نبيل وحصل على 226 صوت وفاز بمقعد الشعب الصغيرة المهندس إسلام الصادق وحصل على 426 صوت .

وكانت انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية بدأت صباح اليوم الجمعة واستمرت حتى الساعة السابعة مساء اليوم وتضمنت اللجنة القضائية كل من المستشار حازم السيد رئيسا وعضوية كل من المستشارين وليد الكيلانى وإسلام أحمد وأحمد قاسم بينما ضمت اللجنة الإدارية كل من الدكتور السيد حجازى رئيسا وعضوية كل من المهندسين سمير قاسم وحمدى عزب.