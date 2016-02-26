إصابة 3 أشخاص نتيجة تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية بأسوان

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، بكدمات وجروح بأماكن متفرقة بالجسم، نتيجة تصادم سيارة "ربع نقل"، بدراجة بخارية، على الطريق السريع " مصر - أسوان" ، بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان ، وتم نقل المصابين لمستشفى كوم أمبو المركزى للعلاج .

تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم شمال مركز كوم أمبو ، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية ، وكلفت إدارة البحث بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها.

و جارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإخطار النيابة المختصة.