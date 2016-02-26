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مقتل 7 جنود ليبيين فى اشتباكات مع إسلاميين بشرق البلاد

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مقتل 7 جنود ليبيين فى اشتباكات مع إسلاميين بشرق البلاد مقتل 7 جنود ليبيين فى اشتباكات مع إسلاميين بشرق البلاد

>قال قائد عسكرى إن سبعة جنود قتلوا اليوم الجمعة فى اشتباكات مع متشددين إسلاميين فى بنغازى بشرق ليبيا حيث تضغط قوات الجيش لتعزيز مكاسبها التى حققتها فى الآونة الأخيرة.

وخلال الأسبوع المنصرم حقق الجيش تقدما كبيرا فى مناطق مختلفة من بنغازى مما أتاح الفرصة لبعض السكان للعودة لمنازلهم للمرة الأولى منذ شهور.

وقال فضل الحاسى قائد القوات الخاصة اليوم الجمعة إن مفجرا انتحاريا من تنظيم الدولة الإسلامية فجر نفسه فى منطقة الهوارى مما أسفر عن مقتل أربعة جنود وجرح ثلاثة آخرين، وأضاف الحاسى أن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب أربعة آخرون فى اشتباكات بمناطق أخرى بالمدينة.
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