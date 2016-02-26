إصابات فى مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة المحتلة

>أعلنت مصادر محلية فلسطينية إصابة شاب بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى اندلعت فى بلدة سلواد شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المصادر إن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة من المدخل الغربى وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والرصاص "الإسفنجي"، وتعمدوا إطلاق قنابل الغاز بين منازل المواطنين ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وفى السياق ذاته، أصيب طفل رضيع بحالة اختناق بعد إطلاق قوات الاحتلال للغاز على منزله خلال قمعه لمسيرة بمناسبة ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمى فى محافظة الخليل.

>وفى إطار الانتهاكات الإسرائيلية، اعتقل مستعربون إسرائيليون يهود مساء اليوم الجمعة شابا فلسطينيا بالقرب من حاجز مخيم شعفاط القدس المحتلة واقتادوه إلى جهة مجهولة.