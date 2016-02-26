أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابات فى مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة المحتلة

Google+ Print
إصابات فى مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة المحتلة إصابات فى مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة المحتلة

>أعلنت مصادر محلية فلسطينية إصابة شاب بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى اندلعت فى بلدة سلواد شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المصادر إن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة من المدخل الغربى وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والرصاص "الإسفنجي"، وتعمدوا إطلاق قنابل الغاز بين منازل المواطنين ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وفى السياق ذاته، أصيب طفل رضيع بحالة اختناق بعد إطلاق قوات الاحتلال للغاز على منزله خلال قمعه لمسيرة بمناسبة ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمى فى محافظة الخليل.
>وفى إطار الانتهاكات الإسرائيلية، اعتقل مستعربون إسرائيليون يهود مساء اليوم الجمعة شابا فلسطينيا بالقرب من حاجز مخيم شعفاط القدس المحتلة واقتادوه إلى جهة مجهولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365