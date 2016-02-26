الخضروات الخضراء الداكنة تحمى الأسنان من التصبغ وتغيير اللون

تحوى الخضروات الخضراء مثل البروكلى، والسبانخ ذات اللون الأخضر الداكن مركبا معدنيا يمثل حماية ضد البقع التى تظهر على الأسنان والتى تسببها الأطعمة الملونة.

• الخضروات الداكنة تحمى الأسنان من التصبغ

>وكشف الموقع الطبى الأمريكى “cheatsheet”، فى تقرير نشره مؤخرا عن وصفة مذهلة لتعزيز صحة الأسنان وحمايتها من التصبغ والتلون، وتشمل مكوناتها:

>• 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر

>• 2 رأس من البروكلى حوالى ½ كيلو

>• ½ كوب ماء

>• 3 فصوص ثوم، مقطعة شرائح رقيقة

>• قليل من الفلفل الأحمر المسحوق

>• الملح والفلفل الأسود المطحون الطازج

>• 2 ملاعق طعام من عصير الليمون الطازج

>يتم تسخين 2 ملعقة من زيت الزيتون فى مقلاة عميقة وإضافة البروكلى إليها، ويغطى المزيج ويطهى على نار معتدلة لمدة نحو 8 دقائق، ثم يضاف اليهما الماء ويتم تغطيته مرة أخرى لمدة 7 دقائق، قبل إضافة الملعقة المتبقية من زيت الزيتون مع الثوم والفلفل الأحمر المسحوق حتى يكتسب الثوم اللون البنى الذهبى، ويستغرق ذلك نحو 3 دقائق، وبعدها يضاف الملح والفلفل الأسود، وعصير الليمون.>ويتم تناول الخليط مرتين فى الأسبوع للحصول على أسنان قوية ومحمية ضد الصبغات والبكتيريا.