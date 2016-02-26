السيطرة على حريق بعربة قطار بـ"نجع حمادى" فى محافظة قنا

تمكنت قوات الدفاع المدنى بمحافظة قنا، من السيطرة على حريق، بعربة قطار مميز، عقب خروجه من محطة سكك حديد "فرشوط"، وتم فصل العربة بعد تزايد الحريق والدخان بمحطة سكك حديد نجع حمادى.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا، بنشوب حريق فى عربة قطار مميز رقم 16404 فور دخوله محطة سكك حديد نجع حمادى، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق.

وقال مصدر مسئول بمحطة سكك حديد نجع حمادى، إن الحريق من المرجح أن يكون نشب بسبب ماس كهربائى داخل القطار، موضحًا أنه جارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.