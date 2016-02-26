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القبض على هارب من حكم سرقة بالإكراه بحوزته طبنجة برأس سدر

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القبض على هارب من حكم سرقة بالإكراه بحوزته طبنجة برأس سدر القبض على هارب من حكم سرقة بالإكراه بحوزته طبنجة برأس سدر
تمكنت مباحث رأس سدر من ضبط هارب من حكم سرقة بالإكراه وبحوزته طبنجة ستار إسبانى عيار 9 مم بالخزينة، وعدد 12 طلقة من ذات العيار وكذا عدد 2 طلقة.

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء إخطارًا من العميد أحمد فاروق القرن مدير إدارة البحث الجنائى بجنوب سيناء، يفيد بأنه قد وردت معلومات لرئيس مباحث رأس سدر عن المدعو "م.ف" 29 سنة ومقيم بوادى أبو رزق رأس سدر والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 459 لسنة 2015 إدارى رأس سدر سرقة بالإكراه، فأمر بتشكيل فريق بحث من مباحث رأس سدر بالاشتراك مع القوات المسلحة لضبط المطلوب أمنيا، تم تجهيز مأمورية فى عدة أكمنة للمتهم، وتم ضبطه والتحفظ عليه وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة.

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مصر 365