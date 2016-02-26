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اتحاد الكرة يدعو رئيس الفيفا الجديد لزيارة مصر

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اتحاد الكرة يدعو رئيس الفيفا الجديد لزيارة مصر اتحاد الكرة يدعو رئيس الفيفا الجديد لزيارة مصر

قام وفد الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة جمال علام رئيس المجلس دعوة لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي الجديد لزيارة خلال الفترة المقبلة.

وكان إنفانتينو قد فاز بمقعد رئاسة الفيفا على حساب منافسيه الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، والأمير الأردني علي بن حسين، والفرنسي جيروم شامبين (طالع التفاصيل).

جياني إنفانتينو.. من عدو الجمهور في القرعة إلى الرجل الأول في الفيفا

وأفاد الموقع الرسمي لاتحاد الكرة بأن جمال علام ونائبه حسن فريد والمستشار مجدي المتناوي عضو المجلس قاموا بتقديم دعوة لرئيس الفيفا الجديد لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، ووعدهم بتلبية الدعوة.

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فيديو اليوم السابع

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