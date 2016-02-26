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المؤشرات الأولية لانتخابات "المهندسين" بالشرقية تؤكد اكتساح تيار الاستقلال

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المؤشرات الأولية لانتخابات "المهندسين" بالشرقية تؤكد اكتساح تيار الاستقلال المؤشرات الأولية لانتخابات "المهندسين" بالشرقية تؤكد اكتساح تيار الاستقلال
قال المهندس هانى العتال، مرشح مدنى تحت السن بقائمة الاستقلال الموحدة، إن النتائج الأولية لعمليات فرز أوراق التصويت بانتخابات التجديد النصفى، أكدت اكتساح تيار الاستقلال.

وأوضح العتال، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن شعبة مدنى حصل عبد الكريم آدم على 102 صوت، ومحمود السمرى 106 أصوات، وأحمد رمزى 82 صوتا، وعثمان حلمى 114، وثروت كمال 72، ورغدة فائز 83، وهانى العتال 95".

وأضاف العتال: "بشعبة كهرباء حصلت مها عبد الناصر على 75 صوتا، وفاروق الحكيم 88 صوتا، وشعبة ميكانيكا انتصار أحمد 69 صوتا، ولوميرى عيساوى 63 صوتا، وفى شعبة عمارة إيمان العجوز 12 من 18 صوتا، وماجد سامى 11 صوتا".

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