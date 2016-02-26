بالصور.. فرز الأصوات فى انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بكفرالشيخ

بدأت عمليات فرز الأصوات بلجان انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بمقر النقابة الفرعية بكفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، بإشراف قضائى كامل برئاسة المستشار عبد العزيز القرضاوى، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بنقابة المهندسين، وعضوية كل من المستشار عبد الحميد البحيرى، والمستشار هانى رمضان، والمستشار رضا عبد المحسن، المستشار محمد فكرى، والمستشار محمد صبحى، وبمعاونة أعضاء اللجان وبحضور مندوبى المرشحين وعدد من المرشحين.

وقال المستشار عبد العزيز القرضاوى، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بنقابة المهندسين بكفر الشيخ، إنه سيتم إعلان نتيجة الفرز عقب الانتهاء من فرز جميع صناديق اللجان العامة والفرعية بالمحافظة بمختلف الشعب من خلال القضاة المشرفين على اللجان.

وأشاد المهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين، بنزاهة الانتخابات التاريخية التى تشهدها النقابة بمشاركة متوسطة من أعضاء الجمعية العمومية.

وقال "يوسف" إن أعضاء نقابة المهندسين بكفر الشيخ 12 ألفا و500 عضو، وعدد من لهم حق التصويت 8 آلاف عضو، مشيرا إلى أن انتخابات التجديد النصفى بكفر الشيخ يتنافس فيها قائمتان تضم 13 مرشحا، الأولى تضم كلا من بشعبة الكهرباء المهندس فرج أحمد كامل المصيلحى وشهرته فرج مصيلحى، والمهندس محمد محمود فتحى طايل، وبشعبة مدنى المهندس محمد طه السيد أبو العنين، وبشعبة الميكانيكا المهندس عمرو محمد سامى بكر، والمهندس محمد صالح يوسف نوير وشهرته "محمد نوير" وبشعبة الغزل والنسيج المهندسة بثينة الحسينى عبد الجاد شليل وشهرتها "بثينة الحسينى".

وأضاف "يوسف": أما القائمة الثانية "النقابة للجميع" تضم المهندس عبد الرزاق محمد عبد النبى يوسف شعبة مدنى، وبشعبة كهرباء المهندس باسم عبد المحسن حامد حجازى، والمهندس سالم إسماعيل إسماعيل على العشرى، والمهندس محمد محمود ربيع حجاج، وبشعبة الميكانيكا المهندس محمد عبد المنعم حامد عبد النبى، والمهندس محمد محمد حسن النواصرة، وبشعبة غزل ونسيج نووية المهندس السيد عبد اللطيف عبد الحميد سليمان، ومن كفر الشيخ ترشح للنقابة العامة تحت السن المهندس وائل العشرى.



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