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بالفيديو.. محمد منير: جابر نصار حقق حلم عمرى بعودة حفلاتى لجامعة القاهرة

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بالفيديو.. محمد منير: جابر نصار حقق حلم عمرى بعودة حفلاتى لجامعة القاهرة بالفيديو.. محمد منير: جابر نصار حقق حلم عمرى بعودة حفلاتى لجامعة القاهرة
قال الكينج محمد منير، إن دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة حقق له حلمه فى العودة إلى الغناء من جديد فى جامعة القاهرة، وأضاف أنه لا يستطيع الغناء إلا وسط جمهوره، ولفت إلى أن أوباما فضل إلقاء خطابه داخل جامعة القاهرة لأنها رمز يستقبل الجميع.

وأشار إلى أن جامعة القاهرة طوال عمرها معقل وبداية الانطلاق نحو الافضل وأحسد كل طالب ينتمى لجامعة القاهرة فهى الحلم والزمان والمكان لأنها مصدرة لأهم أساتذة العلوم والآداب فى العالم كله.

وأضاف أن العلم هو الذى يرفع الأوطان مطالبا الجمهور أن يفرح ويسعد بأنهم من أبناء وجامعة القاهرة.
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1محمد منير الكينج جامعة القاهرة اخبار الفن (6)

محمد منير الكينج جامعة القاهرة اخبار الفن (3)

محمد منير الكينج جامعة القاهرة اخبار الفن (6)

محمد منير الكينج جامعة القاهرة اخبار الفن (7)

محمد منير الكينج جامعة القاهرة اخبار الفن (8)

محمد منير الكينج جامعة القاهرة اخبار الفن (9)

محمد منير الكينج جامعة القاهرة اخبار الفن (10)

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محمد منير الكينج جامعة القاهرة اخبار الفن 100 (2)

محمد-الحصرى--13
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مصر 365

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