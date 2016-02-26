"المصرية للاتصالات" تنضم لشركات المحمول فى تلقى تبرعات "صبح على مصر"

كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الشركة المصرية للاتصالات، انظمت لشركات المحمول فى استقبال التبرعات الخاصة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "صبح على مصر "، عبر رقم 1333 بقيمة جنيه واحد فقط للمكالمة، حيث تمتلك الشركة أكثر من 6 ملايين عميل بخدمات الهاتف الثابت.

وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الخدمة انطلقت ، مساء اليوم، بشركات المحمول الثلاث، مشددا على أن شركات الاتصالات لا تحصل على رسوم من التبرعات التى يتلقاها صندوق "تحيا مصر".

ولاقت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إقبالا كبيرا من جانب المواطنين منذ الإعلان عنها حيث استجاب مئات الآلاف من المواطنين للخدمة عبر الخط الساخن 37037 قبل إطلاق خدمة 1333 رسميا ، مساء اليوم.

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