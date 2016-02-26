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نشر أكمنة لضبط منفذى الهجوم على "كمين المرازيق" بالبدرشين

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نشر أكمنة لضبط منفذى الهجوم على "كمين المرازيق" بالبدرشين نشر أكمنة لضبط منفذى الهجوم على "كمين المرازيق" بالبدرشين
أكد مصدر أمنى بمباحث الجيزة، أنه تم نشر عدة أكمنة ثابتة ومتحركة فى البدرشين، وإغلاق مداخل ومخارج المنطقة؛ للقبض على منفذى الهجوم الإرهابى، الذى أسفر عن استشهاد أمين شرطة، نتيجة الهجوم على كمين أمنى بالمرازيق.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن إرهابيين يستقلان دراجة بخارية أطلاقا أعيرة نارية على الكمين المرازيق، وأطلقا وابلاً من الأعيرة النارية عليه، مما أدى إلى مصرعه فى الحال، وفرا هاربين.. وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للعمل على ضبط المتورطين فى الحادث.


>- مصدر أمنى: شهيد البدرشين عريف بمرور الجيزة.. وتكثيف الجهود لضبط المتورطين

- انتقال مدير مباحث الجيزة للوقوف على ملابسات حادث استشهاد أمين شرطة البدرشين

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