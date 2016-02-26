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زيزو يحكي - مأزق طريف بسبب التوأم.. وحذائين لحل الأزمة

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زيزو يحكي - مأزق طريف بسبب التوأم.. وحذائين لحل الأزمة زيزو يحكي - مأزق طريف بسبب التوأم.. وحذائين لحل الأزمة

كشف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المشرف العام على قطاع الكرة بالأهلي عن مأزق طريف جمعه بالتوأم حسام وإبراهيم حسن حينما كانا في اختبارات الفريق الأحمر في وقت سابق.

وتحدث زيزو لقناة "دريم 2" قائلا:"أثناء اختبارات اللاعبين بالأهلي كان هناك أكثر من 15 ألف لاعبا لذا حرصت على التواجد بها لمشاهدتها واختيار الأنسب للنادي".

وأكمل"بعد فترة رأيت لاعبا جيدا ذهبت إليه وسألته عن اسمه فقال لي حسام حسن".

وأردف ضاحا"بعد عدة دقائق رأيت اللاعبين في المباراة يقولون العب الكرة يا إبراهيم".

وواصل"فقمت بالذهاب لهذا اللاعب وقلت له ألم تقل لي إنك اسمك حسام حسن؟ قال لي لا أنا إبراهيم".

وأردف"حسام وإبراهيم كان من الصعب للغاية التفريق بينهما وهما صغار، كنت دائما في مأزق بسبب عدم قدرتي على التفريق بينهما".

وأتم"ولحل تلك الأزمة قمت بإعطاء واحد منهما حذاء من شركة أديداس وآخر من بوما حتى أستطيع التفريق بينهما".

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فيديو اليوم السابع