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وصول ماكليش.. واجتماع منتظر مع مرتضى

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وصول ماكليش.. واجتماع منتظر مع مرتضى وصول ماكليش.. واجتماع منتظر مع مرتضى

وصل أليكس ماكليش المدرب الإسكتلندي الجديد لنادي الزمالك منذ قليل إلى مطار القاهرة تمهيدا لتولي مسؤولية تدريب الفريق الأبيض.

وسيتولى ماكليش تدريب الزمالك خلفا لأحمد حسام "ميدو" المدرب المقال على خلفية الخسارة أمام الأهلي بهدفين مقابل لا شيء في مباراة القمة.

FilGoal.com انفرد بأولى رسائل أليكس ماكليش إلى جمهور الزمالك عبر الطائرة. "طالع التفاصيل"

وكان في استقباله شريف منير حسن عضو مجلس الإدارة وشريف إسلام مسئول التسويق إسماعيل يوسف مدير الكرة ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة.

وسوف يجتمع ماكليش بمرتضى منصور رئيس النادي بعد قليل للاتفاق حول بعض الأمور النهائية قبل توقيع العقود رسميا غدا السبت.

وسيكون عقد ماكليش مع الزمالك لمدة موسم ونصف، وليس لنهاية الموسم الجاري فقط.

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