أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«كمين المرازيق».. تعرض للهجوم 19 مرة في 3 سنوات ومازال الفاعل «مجهولًا»

Google+ Print
«كمين المرازيق».. تعرض للهجوم 19 مرة في 3 سنوات ومازال الفاعل «مجهولًا» «كمين المرازيق».. تعرض للهجوم 19 مرة في 3 سنوات ومازال الفاعل «مجهولًا»

استشهد أمين شرطة، مساء اليوم الجمعة، إثر هجوم مسلح من قبل عنصرين إرهابيين على دراجة بخارية، على كمين “مزلقان المرازيق” بالجيزة “بحسب مراسل وكالة ONA”، ويأتي ذلك الهجوم الـ19 على نفس الكمين، في ما يقرب من 3 سنوات.

وبحسب تحقيقات نيابة البدرشين فى الجيزة، بتاريخ 18 فبراير 2016، بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول للنيابات، فإن كمين المرازيق، تعرض للهجوم ١٨ مرة على مدار الثلاثة أعوام الماضية، بينها ٤ مرات شهدت استشهاد مجندين وأمناء شرطة دون مراعاة تكثيف الحراسات الأمنية عليها، فضلاً عن عدم وجود كاميرات لمراقبة الطريق أمامها، ويمكن من خلالها التعرف على هوية أو ملامح الجناة.

وكان هجوما إرهابيا مماثلا، قد وقع على ذات الكمين، بتاريخ 16 فبراير 2016، والذي أسفر عن استشهاد أمين شرطة، وإصابة اثنين آخرين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا