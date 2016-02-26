«كمين المرازيق».. تعرض للهجوم 19 مرة في 3 سنوات ومازال الفاعل «مجهولًا»

استشهد أمين شرطة، مساء اليوم الجمعة، إثر هجوم مسلح من قبل عنصرين إرهابيين على دراجة بخارية، على كمين “مزلقان المرازيق” بالجيزة “بحسب مراسل وكالة ONA”، ويأتي ذلك الهجوم الـ19 على نفس الكمين، في ما يقرب من 3 سنوات.

وبحسب تحقيقات نيابة البدرشين فى الجيزة، بتاريخ 18 فبراير 2016، بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول للنيابات، فإن كمين المرازيق، تعرض للهجوم ١٨ مرة على مدار الثلاثة أعوام الماضية، بينها ٤ مرات شهدت استشهاد مجندين وأمناء شرطة دون مراعاة تكثيف الحراسات الأمنية عليها، فضلاً عن عدم وجود كاميرات لمراقبة الطريق أمامها، ويمكن من خلالها التعرف على هوية أو ملامح الجناة.

وكان هجوما إرهابيا مماثلا، قد وقع على ذات الكمين، بتاريخ 16 فبراير 2016، والذي أسفر عن استشهاد أمين شرطة، وإصابة اثنين آخرين.