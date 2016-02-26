خبير عسكري سوري: اتفاق وقف إطلاق النار “حبر على ورق”.. وقصف الطيران الروسي مستمر

قال الخبير العسكري السوري العميد، أحمد رحال، إن تأخر الجيش الحر السوري في الموافقة على قرار وقف إطلاق النار لن ينفذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن اتفاق وقف اطلاق النار مجرد “حبر على ورق”.

وأضاف رحال خلال لقاءٍ له ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية لينا مسلم، أن المجتمع الدولي لم يساهم فى حل الأزمة من البداية ولكنه اكتفى بالنفاق والتصريحات الإعلامية التى تخدم مصالحه وللاستهلاك الداخلي، لافتا الى أنه حتى في ظل الاتفاقية الأخيرة فإن الطيران الروسي يقوم بضربات جوية على عدة مناطق سورية.

وأشار المحلل السياسي الروسي، أندريه ستيبانوف الى أن الاتفاق بين موسكو وواشنطن بشأن وقف إطلاق النار في سوريا يكلل المساعي الهادفة من الجانبين لإحداث الهدنة على المستوى الداخلي السوري، لافتا الى أن العمليات الخاصة بالطيران الروسي إنما تهدف الى ضرب التنظيمات الإرهابية سواء كانت تستهدف تنظيم داعش أو جبهة النصرة.

وأكد محمد قواص المحلل السياسي السوري أن مايحدث حاليا سابقة تاريخية من حيث محاولة فرض وقف إطلاق النار على أطراف متنازعة، مشيرا الى أن عدم إدخال بعض التنظيمات في القرار وخاصة النصرة يهدد استمرار القرار ويؤدي الي انهياره.