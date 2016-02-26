بوتين: لا علاقة بين الغارات الروسية فى سوريا وأزمة اللاجئين فى أوروبا

>نفى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وجود أية علاقة بين الغارات الجوية الروسية فى سوريا وازمة اللاجئين النازحين إلى أوروبا.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن بوتين قوله "إن أزمة اللاجئين فى أووربا بدأت قبل فترة طويلة من انطلاق العمليات العسكرية الروسية لمكافحة التنظيمات الارهابية فى سوريا".

وأشار بوتين - خلال اجتماعه مع المسئولين بجهاز الأمن الفيدرالى الروسى - إلى أن هناك أفغانا بين اللاجئين الذين يتدفقون فى الوقت الراهن على الاتحاد الأوربى، فأين العلاقة اذن بين افغانستان والعمليات العسكرية الروسية فى سوريا ".

وشدد بوتين على أن السبب فى أزمة اللاجئين الراهنة يرجع فى الأساس إلى حالة عدم الاستقرار فى مناطق عديدة من العالم وأولها منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن روسيا تسعى من وراء الجهود التى تبذلها فى منطقة الشرق الاوسط إلى استقرار الاوضاع داخل الدول التى تعانى من الارهاب وتوفير الظروف الملائمة لعودة مواطنى هذه الدول إلى ديارهم".

وطالب بوتين من المسئولين بجهاز الامن الفيدرالى الروسى ضرورة تشديد الرقابة على القادمين إلى روسيا كلاجئين أو اولئك الذين يسافرون منها إلى أوروبا.

وأكد بوتين أن هناك حاجة لتطبيق رقابة صارمة على الاراضى الروسية خاصة على تلك العناصر المسلحة القادمة اليها من الشرق الاوسط والمناطق الاخرى من العالم، كما ان هناك حاجة أيضا لكشف وتحييد العناصر التى تتورط فى انشطة ارهابية على مستوى العالم ككل".

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