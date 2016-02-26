أخبار الأردن اليوم.. الملك عبد الله يشارك فى فعاليات مجلس الأعمال بفلوريدا

ركزت أخبار الأردن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار الأردن اليوم ، شارك الملك عبدالله الثانى، فى فعاليات مجلس الأعمال المنعقد فى ولاية فلوريدا الأمريكية بمشاركة ممثلين ورؤساء مجالس ومدراء تنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية.

كما حضر جلسة حوارية، تضمنتها أعمال المجلس، عقدت هذا العام تحت عنوان "إدارة المخاطر"، تناولت مختلف التحديات الدولية الراهنة فى المجالات السياسية والاقتصادية، وسبل التعامل معها، ورؤية جلالته حيالها.

واستعرض العاهل الاردنى خلال لقاءات مع رجال أعمال وشخصيات اقتصادية مشاركة فى أعمال المجلس، أوجه التعاون الاقتصادى مع الأردن، عبر الاستفادة من مزايا البيئة الاستثمارية الآمنة فى المملكة.

وعرض خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية المتوفرة والمشاريع الكبرى التى يعمل الأردن على تنفيذها فى مختلف القطاعات الحيوية، وعبر الشراكة الفاعلة مع شركات ومؤسسات اقتصادية محلية وإقليمية ودولية، خصوصا فى مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل وتكنولوجيا المعلومات.

ومن أخبار الاردن اليوم، أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن الثورة العربية الكبرى صاغت أول معنى حديث لمفهوم كسر قيود الظلم، والحرب على المستبد، ونصرة الكبرياء ، لتكون الهوية العربية الممتدة، مصانة من محاولات الهدم والطمس والإلغاء، فكانت تلك الثورة ميلادا جديدا، لأمة تعلمت احداثيات مختلفة، فى ربط الصمود مع الهدف، والقيادة مع التحدي.

وقال، لدى رعايته حفل الجالية الأردنية فى الإمارات العربية المتحدة بمناسبة مرور مئة عام على الثورة العربية الكبرى الذى نظمه النادى الاجتماعى الاردنى بمقره فى دبي، إن مئوية الثورة هى مناسبة نستذكر فيها يقظة العقل، وفزعة الكبرياء، وهمة الأجداد، الذين حمونا من وحشية المحاولات المتكررة والمستمرة لهدم حضارة كاملة، وشعوب لم تستكن يوما للذل والهوان.

ولفت إلى أن الشريف الحسين بن على علمنا أن ننهض من وعثاء الاختفاء، إلى منارات الحضور بعد نهضة التحرر، والبحث عن إثبات الوجود فى معمعان حروب الوكالة، والاستعمار، والوهن.