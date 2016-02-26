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إسماعيل هنيه: التنسيق الأمنى الفلسطينى الإسرائيلى لن يوقف "الإنتفاضة"

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إسماعيل هنيه: التنسيق الأمنى الفلسطينى الإسرائيلى لن يوقف "الإنتفاضة" إسماعيل هنيه: التنسيق الأمنى الفلسطينى الإسرائيلى لن يوقف "الإنتفاضة"

>اعتبر إسماعيل هنيه نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس الجمعة أن التنسيق الأمنى الفلسطينى الإسرائيلى لن يتمكن من إيقاف "الإنتفاضة".

وفى الكلمة التى ألقاها خلال مهرجان نظمته حركة حماس بعد ظهر الجمعة فى رفح جنوب قطاع غزة لدعم "انتفاضة القدس" قال هنية "أن الانتفاضة تمثل أعظم تحول استراتيجى فى السنوات الحالية وهى مستمرة حتى تعود الأرض حرة" قبل أن يضيف "لن يتمكن الاحتلال ولا التنسيق الأمنى وأبناء جلدتنا (السلطة الفلسطينية) من ايقافها".

من ناحية ثانية تطرق هنية إلى الحوارات بين حماس وفتح لأجل تحقيق المصالحة وقال أن حركته "تتابع حوارات المصالحة وعودة الوحدة الوطنية على أسس صحيحة وسليمة لاستعادة وحدة وطنية حقيقية على الثوابت والمقاومة على قاعدة الشراكة المتبادلة والإعتراف المتبادل".

وخلال المهرجان الذى شارك فيه أيضا عشرات من عناصر كتائب القسام الجناح العسكرى لحماس قدم ملثمون عرضا تمثيليا لعملية انتحارية داخل حافلة نقل لمستوطنين، ومشهد قتل مستوطنين بإطلاق النار عليهم مباشرة.
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مصر 365