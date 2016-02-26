أخبار المغرب اليوم.. المغرب تجذب السياح الروس

ركزت أخبار المغرب اليوم على عدد من الأخبار الهامة ففى البداية، جاء فى أخبار المغرب اليوم يرى السفير الروسى لدى المغرب، فاليرى فوروبيوف، أن السياحة ستساعد على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين موسكو والرباط إلى مستويات جديدة.

وفى مقابلة مع وكالة "نوفوستى" نشرتها الأخيرة اليوم الجمعة، 26 فبراير، قال السفير الروسى لدى المغرب: "عندما أتلقى دعوة لقضاء عطلة فى أوروبا أرفض ذلك، لماذا أسافر إلى مكان كإسبانيا؟ ولدى المغرب منتجعات متوسطية جميلة كطنجة".

وجاء فى أخبار المغرب اليوم، قال الوزير الألمانى المكلف بالتعاون الاقتصادى والتنمية جورد مولير، إن بلاده تتفهم موقف المغرب من قرار محكمة الاتحاد الأوروبى المتعلق بتطبيق الاتفاق الفلاحى بين الطرفين.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الوزير الألمانى، أكد خلال مباحثات أجراها، اليوم الجمعة بالرباط، مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، على رغبة بلاده العمل على دعم المملكة وتجاوز هذه الوضعية.

ومن جهة أخرى، أشاد المسئول الألمانى خلال هذه المباحثات التى حضرها، على الخصوص، سفير جمهورية ألمانيا بالمغرب، بالمنهجية الإنسانية التى اتخذتها المملكة فى التعامل مع المهاجرين الوافدين خاصة من دول جنوب الصحراء، والتى تشكل نموذجًا متميزًا فى هذا المجال.

وفى أخبار المغرب اليوم، استقبل وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربى، صلاح الدين مزوار، نظيره التونسى خميس الجهيناوى، صباح اليوم بمقر الوزارة، وسلمه رسالة من الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى إلى الملك محمد السادس، وكان اللقاء، بحسب ما أعلن الوزيران، فرصة للتباحث حول عدد من القضايا التى تهم التعاون الثنائى بين البلدين والوضعية الإقليمية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان الملف الليبى من بين أبرز الملفات التى تباحث بشأنها الوزيران، حيث أكد صلاح الدين مزوار، خلال ندوة مشتركة، أن المغرب ضد أى تدخل أجنبى عسكرى فى هذه الفترة، مشددًا على ضرورة وضع الثقة فى الحكومة الليبية وفق الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى مدينة الصخيرات، مؤكدًا انخراط المملكة وتونس فى العمل من أجل استقرار هذا البلد من خلال دعم حكومته.

فى السياق ذاته، وجوابًا على سؤال لهسبريس حول موقف المغرب من التدخل العسكرى البرى الذى تنوى مجموعة من الدول القيام به ضد تنظيم الدولة الإسلامية فى ليبيا، قال مزوار إن طلب التدخل العسكرى يجب أن يأتى من الليبيين أنفسهم، فى المقابل، أكد دعم المغرب للحكومة، ودعا المجتمع الدولى إلى الاعتراف بها، لتكون بمثابة المخاطب فى ليبيا، وطالب، فى الوقت نفسه، الفرقاء الليبيين بالمصادق عليها ومساندتها، من أجل الخروج من الوضعية الحالية، والحفاظ على الأمن والاستقرار.