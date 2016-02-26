مقتل قيادى ميدانى بحزب الله فى حلب والصليب الأحمر يطلب زيارة سجون سورية

>أفاد ناشطون سوريون بمقتل القيادى العسكرى فى ميليشيا حزب الله على فياض فى ريف حلب الجنوبى.>ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة، عن ناشطين قولهم إن فياض الملقب بـ "علاء البوسنة" قتل فى منطقة خناصر، فى ريف حلب الجنوبى الشرقي، وهو من بلدة أنصار فى جنوب لبنان، ويعتبر من القياديين العسكريين البارزين فى الحزب.

يذكر أن الحزب غالبا ما يتكتم على أعداد قتلاه الذين سقطوا فى سوريا، إلا أن بعض التقديرات تشير إلى المئات، وكان معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أشار إلى أن الحزب خسر ما لا يقل عن 865 فى قتاله إلى جانب نظام الأسد،

من ناحية أخرى أعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير من دمشق الجمعة انه طلب من السلطات السورية السماح لمنظمته بزيارة المزيد من السجون.

وقال مورير لوكالة فرانس برس فى ختام زيارة استمرت خمسة أيام إلى سوريا "بما أن النزاع مستمر، كنا نجرى حوارا مع السلطات السورية للوصول إلى مراكز الاعتقال، كنا زرنا سابقا تسعة سجون مركزية. نود أن نزور أماكن اعتقال أخرى، وكان هذا هو الغرض من المحادثات التى أجريتها" مع السلطات.

ولدى سؤاله عن ظروف السجون، قال مورير "نحن لا نتحدث عن أوضاع السجون فى العلن، ولا عن الاعداد أو الاوضاع التى نلاحظها خلال زياراتنا".

وفى بداية الشهر الحالي، اتهم محققو الامم المتحدة حول سوريا فى تقرير دمشق بـ"إبادة" معتقلين، مؤكدين ان وفاة المحتجزين فى السجون "على نطاق واسع" كانت عبارة عن "سياسة الدولة".

وفى احدث تقرير لها قالت لجنة التحقيق الدولية انه على مدى اربع سنوات ونصف سنة قتل الاف المعتقلين اثناء احتجازهم من قبل مختلف اطراف النزاع فى سوريا.

وردا على سؤال حول وقف إطلاق النار، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ السبت، أعرب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أمله "بان تفتح (أمام منظمته) مناطق كانت حتى الآن مسرحا للمعارك، لكن أحدا لا يعرف ما هى الآثار المترتبة على وقف إطلاق النار أو أين" سيطبق.

وأضاف "علينا أن نرى كيف سيتحقق وقف إطلاق النار لمعرفة ما هى الفرص الجديدة الناجمة عنه، وأين يفترض الاستجابة سريعا وبالتفصيل لتلبية هذه الاحتياجات، لكننا سنجد مع الوقت مناطق يصبح الوصول إليها أكثر سهولة".

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