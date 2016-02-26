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خالد القماش يوضح لـ في الجول سبب غياب عبد الفضيل عن الإسماعيلي

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خالد القماش يوضح لـ في الجول سبب غياب عبد الفضيل عن الإسماعيلي خالد القماش يوضح لـ في الجول سبب غياب عبد الفضيل عن الإسماعيلي

أكد خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي أن شريف عبد الفضيل لاعب الفريق لم يتعمد الغياب عن التدريبات وإنما حصل على إذن منه.

وكانت بعض الأنباء قد ترددت عن أن سبب غياب عبد الفضيل جاء لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وتحدث القماش لـFilGoal.com قائلا:"عبد الفضيل طلب الحصول على إذن بالغياب عن المران لإجراء بعض التدريبات التأهيلية بالقاهرة".

وأكمل"كل ما قيل حول غياب عبد الفضيل عن المران بسبب مستحقاته المتأخرة أمر غير صحيح".

وأضاف"عبد الفضيل يرغب في العودة للمشاركة مع الفريق في المباريات مرة أخرى وإعادة الإسماعيلي لمركز جيد في جدول الترتيب".

يذكر أن لاعب الأهلي السابق انضم للإسماعيلي خلال شهر يناير الماضي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف ولكنه لم يشارك في أي مباراة حتى الآن لتعرضه لعدد من الإصابات المختلفة.

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