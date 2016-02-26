حسام حسن يحكي عن.. السعادة والقلق بعد اجتياز اختبارات الأهلي وإبراهيم ' المهاجم '

تحدث حسام حسن أسطورة الكرة المصرية والمدير الفني الحالي لنادي المصري عن بدايته مع الأهلي وفترة الاختبارات.

وقال حسام حسن: "عند معرفتي بوجود اختبارات داخل النادي الأهلي، ذهبت رفقة إبراهيم حسن إلى النادي".

وأضاف خلال ظهوره التليفزيوني مع قناة دريم "كانت أعداد كبيرة للغاية تخوض الاختبارات ثم بدأت عملية التصفية بين الأعداد".

وتابع "وقتها كنت ألعب كمهاجم من الناحية اليمنى وكان إبراهيم يلعب كمهاجم صريح".

وأكمل حديثه قائلا: "تألقت في التقسيمة النهائية في الاختبارات والتي كان يُشرف عليها عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" وقبل أن تنتهي التقسيمة طلب مني الخروج من الملعب والذهاب للتوقيع. نجحت في الاختبارات قبل أن تنتهي".

السعادة والقلق

وكشف حسام حسن عن شعوره بعد اختيار زيزو له قائلا: "شعرت بسعادة كبيرة للغاية ولكن في نفس الوقت شعرت بالقلق بسبب إبراهيم حسن".

وأوضح "وقتها كان إبراهيم لازال في الملعب وإذا لم يتم اختياره فلن أذهب أنا أيضا. يجب أن ننجح سويا".

وأردف "شعرت بقلق كبير حتى خرج إبراهيم حسن ونجح في الاختبارات أيضا. وقتها اختفى القلق وشعرت فقط بالسعادة".