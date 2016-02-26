أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حسام حسن يحكي عن.. السعادة والقلق بعد اجتياز اختبارات الأهلي وإبراهيم ' المهاجم '

Google+ Print
حسام حسن يحكي عن.. السعادة والقلق بعد اجتياز اختبارات الأهلي وإبراهيم ' المهاجم ' حسام حسن يحكي عن.. السعادة والقلق بعد اجتياز اختبارات الأهلي وإبراهيم ' المهاجم '

تحدث حسام حسن أسطورة الكرة المصرية والمدير الفني الحالي لنادي المصري عن بدايته مع الأهلي وفترة الاختبارات.

وقال حسام حسن: "عند معرفتي بوجود اختبارات داخل النادي الأهلي، ذهبت رفقة إبراهيم حسن إلى النادي".

وأضاف خلال ظهوره التليفزيوني مع قناة دريم "كانت أعداد كبيرة للغاية تخوض الاختبارات ثم بدأت عملية التصفية بين الأعداد".

وتابع "وقتها كنت ألعب كمهاجم من الناحية اليمنى وكان إبراهيم يلعب كمهاجم صريح".

وأكمل حديثه قائلا: "تألقت في التقسيمة النهائية في الاختبارات والتي كان يُشرف عليها عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" وقبل أن تنتهي التقسيمة طلب مني الخروج من الملعب والذهاب للتوقيع. نجحت في الاختبارات قبل أن تنتهي".

السعادة والقلق

وكشف حسام حسن عن شعوره بعد اختيار زيزو له قائلا: "شعرت بسعادة كبيرة للغاية ولكن في نفس الوقت شعرت بالقلق بسبب إبراهيم حسن".

وأوضح "وقتها كان إبراهيم لازال في الملعب وإذا لم يتم اختياره فلن أذهب أنا أيضا. يجب أن ننجح سويا".

وأردف "شعرت بقلق كبير حتى خرج إبراهيم حسن ونجح في الاختبارات أيضا. وقتها اختفى القلق وشعرت فقط بالسعادة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع