زيدان: موسمنا لن ينته حال تحقيق نتيجة سلبية أمام أتليتكو

(إفي): أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أنه "أيا كان ما سيحدث" في دربي مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، فإن فريقه "لن يقول وداعا للمنافسة على لقب الدوري الإسباني"، مشددا على أنه ولاعبيه "سيقاتلون حتى النهاية".

وقال زيدان: "حقا، أيا كان ما سيحدث غدا فلن نقول لليجا وداعا، لن نستسلم حتى النهاية، بينما لا تزال هناك نقاط للعب عليها. أقول ذلك بصدق. فليحدث ما سيحدث"، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

وأضاف "إذا فقدنا نقاطا الآن فسيكون الأمر أكثر تعقيدا، لكن لدينا مباريات في دوري أبطال أوروبا وأشياء نركز عليها. لا ينتهي الموسم بالنسبة لنا غدا".

وتابع "يهمني أن نكون بخير، قدمنا أسبوعا جيدا ونحن مستعدون للدربي. إنه ضروري بالنسبة للفريقين، لكنها مباراة أخرى يجب أن نبذل فيها كل شيء ونستمر في أسلوب لعبنا".

كما توقع زيزو "مواجهة صعبة" حيث يرى أن الأمور "ستسير على نحو سيء"، لكنه أشاد بالمنافس قائلا "أتلتيكو ليس فقط فريقا يدافع بطريقة جيدة، بل هو فريق متكامل بلاعبين متميزين. ندرك المتاعب التي سنواجهها".

وتعد مواجهة أتليتكو مدريد أول دربي يخوضه المدرب الفرنسي الذي بدأت أولى الانتقادات تنهال عليه بعد تعادلين مخيبين في سانتياجو برنابيو أمام كل من ريال بيتيس ومالاجا.

وأصر "إنه لقاء خاص، دربي. أسمع أشياء كثيرة، أناس يشككون في قدراتي كمدرب. بوسع كل شخص أن يعتقد بما يشاء، أحاول التركيز على ما أفعله ولدي أفكار واضحة. سنلعب أمام فريق كبير ومدرب قدير، إنها مباراة هامة بالنسبة للأتليتي، أقدر ذلك كلاعب وكمدرب الآن.

ينبغي أن أسعى خلف النقاط الثلاثة للفوز باللقاء. يمكن لكل شخص أن يفكر كيفما أراد لاحقا".

يذكر أن الريال يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد الوصيف وله 55 نقطة، بينما يتصدر برشلونة الترتيب بـ63 نقطة.