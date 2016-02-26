وفاة نجم روكي توني بيرتون عن عمر 78 عاماً

توفي توني بيرتون Tony Burton، الممثل الذي لعب دور توني ديوك إيفرز Tony Duke Evers في فيلم روكي Rocky عن عمر ناهز الـ 78 عاماً.

بدأ لاعب كرة القدم والملاكم السابق لعب دور البطولة، إلى جانب سيلفستر ستالون Sylvester Stallone وكارل ويزرز Carl Weathers، في الأفلام الستة الأولى من امتياز الفيلم الشهير، حين عُرف بالمدرّب أبولو كريد Apollo Creed.

وبعد صدور خبر وفاة بيرتون Burton، تتالت تغريدات التعزية على تويتر، أوّلها من زميله كارل ويزرز Carl Weathers، وجاء فيها: "خبر حزين. ارقد بسلام توني بيرتون Tony Burton. ساعدت قوته وموهبته في نجاح أفلام روكي".

وكان نجم روكي Rocky قد دخل المستشفى مرات عدّة خلال العام الماضي، ولكنه لم يتلقَّ أيّ تشخيص رسميّ لحالته، كما صرّحت شقيقته الصغرى لوريتا كيلي Loretta Kelley لموقع MLive.com.

عاش الممثل في لوس أنجلوس في السنوات الـ 30 الماضية. وبينما كان يشتهر في سلسلة روكيRocky ، كان لديه أيضاً أدوار لا تنسى في فيلمَي The Shining و Stir Crazy في عام1970.

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