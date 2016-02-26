بالصوت... تسجيل غامض لـ أبولو 10 من القمر

أوضح تسجيل صوتي لإدارة ناسا أنّ رواد الفضاء على المركبة أبولو 10، التي دارت حول القمر قبل شهرين من هبوط نيل أرمسترونج على سطح القمر، سمعوا ما وصفوه بأنه نوع من "الموسيقى الآتية من الفضاء الخارجي"، ضمن مهمتهم التاريخية للجانب المظلم من القمر عام 1969.

وناقش رائدا الفضاء من طاقم أبولو: يوجين سيرنان وجون يانج صوت الصفير الغامض في الشريط الصوتي، الذي ظلّ طيّ الكتمان عام 1969، في ذروة سباق الفضاء مع الاتحاد السوفايتي السابق، فقالا:

- "هل تسمع ذلك ؟ هناك صوت صفير؟".

-أضاف آخر: "هذا يبدو وكأنه نوع موسيقى من الفضاء الخارجي".

ووافقه صديقه قائلًا: "بالفعل، هذا بالتأكيد نوع غريب من الموسيقى" .

وقالت ناسا إنّ الشريط الذي تمّ عرضه على قناة US Science التلفزيونية المدفوعة الاشتراك في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في أول إذاعة علنية منذ عام 1973، فيما قال مهندس في ناسا إنّ هذا الصوت العجيب ليس سوى تداخل بين الإشارات اللاسلكية المتبادلة بين المركبة الفضائية ومركز قيادة المهمّة.

يذكر أن بعثة أبولو 10 انطلقت إلى الفضاء، تحت إشراف وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا "، قبل إنزال رائدي الفضاء، نيل أرمسترونج و بز ألدرن، على سطح القمر لأول مرة، بشهرين خلال بعثة «أبولو 11»، وكانت بمثابة تمرين قبيل هذه العملية التاريخية.

وتضمّن برنامج البعثة تحليقاً فوق الجانب المظلم للقمر، استغرق مدة ساعة تقريباً.