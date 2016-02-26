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الحكم على فضل شاكر بالسجن 5 سنوات

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الجمعة 26-02-2016 22:10

أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكماً غيابياً يقضي بسجن الفنان المعتزل فضل شاكر 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف ليرة لبنانية وتجريده من حقوقه المدنية، بتهمة التهجم على دولة شقيقة خلال مقابلة صحافية أجراها في 2014 بمخيم عين الحلوة.

وخلال المقابلة، أدلى شاكر بأقوال تهدف وتؤدي إلى تعكير صلات لبنان بدولة عربية وإثارة النعرات والمس بسمعة المؤسسة العسكرية وأيضاً حكمت على اللبناني حسن رايد بالسجن 20 عاماً.

يشار الى ان فضل شاكر في الفترة الأخيرة أثار التساؤلات حول إحتمال عودته الى الساحة الفنية، خصوصاً بعدما إتصل بالفنان فارس كرم، وشكره على الكلام الجميل الذي قاله عنه في مهرجان سوق واقف، وتقدم بالتعازي من النجم راغب علامة بوفاة والدته.

 

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