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المخرج ادريس الروخ لـ "سيدتي-نت": لهذا السبب أخرت تصوير الجزء الثاني من "دار الغزلان"

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الجمعة 26-02-2016 22:30

نفى المخرج إدريس الروخ في حواره مع مجلة "سيدتي –نت" أن يكون قد بدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل "دار الغزلان" الذي لاقى استحسان الجمهور و متابعته خاصة و أنه ارتبط بآخر عمل للفنان القدير محمد البسطاوي قبل و فاته.

و قال أن تصوير الجزء الثاني سيبدأ بداية الصيف ، وأضاف إدريس بأنه منشغل حالياً بالتحضير لسلسلة تحمل عنوان "أوبيرج"، ستضم عدة وجوه من عالم التمثيل في مقدمتهم دنيا بوتازوت وهدى الريحاني و ماجدولين الإدريسي اللواتي سيكون جمهور الشاشة الصغيرة على موعد معهم خلال رمضان 2016 موضحاً بأن السلسلة جاهزة على مستوى الكتابة، والرؤية الإخراجية.

التصوير سيبدأ أوائل شهر أبريل حيث تجري الاستعدادات حالياً لتوفير جميع الشروط اللوجيستيكية لإنجاح هذا العمل الذي سيعرض في رمضان المقبل .

 

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