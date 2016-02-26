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مهرجان سينما الذاكرة يكرم النجوم الأزواج

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الجمعة 26-02-2016 22:38

يكرّم مهرجان سينما الذاكرة المشتركة بالناظور (شمال شرق المغرب) كلاً من الممثلين محمد مفتاح و سميّة كعبون، كما يحتفي المهرجان في دورته الجديدة، التي ستقام ما بين (2 و7) من شهر مايو المقبل، ضمن فقرة الاحتفاء بثنائيات عالم السينما،بالزوجين نوفل براوي وثريا العلوي، و عزيز السالمي وزوجته السعدية لديب.

وقال نوفل براوي أنه سعيد بالتفاتة منظمي مهرجان سينما الذاكرة المشتركة،معلناً أنه سيكون حاضراً ضمن فعالياته، إلى جانب زوجته الممثلة ثريا العلوي، مؤكداً أنّ هذا المهرجان ما فتئ يكرّس دورة بعد أخرى مبدأ الاعتراف وإكرام الفنان كعربون وفاء لنبل الرسالة التي يحملها؛ولهذا كان جديراً أن يستجيب كلّ فنان لدعوة حضوره مهما كانت ظروف انشغاله.

من جهتها، قالت الممثلة ثريا العلوي إنها فخورة باختيارها ضمن المكرّمين في مهرجان "سينما الذاكرة المشتركة" بالناظور، إلى جانب نخبة من المثقفين والفنانين، مثل: محمد مفتاح، سمية أكعبون، السعدية لديب، عزيز السالمي وغيرهم ممن ستجمعهم الدورة الجديدة من هذا المهرجان.

يذكر أن الدورة ستعرف مشاركة عدة أفلام، سيتمّ الكشف عنها لاحقاً للتباري في سبيل الفوز بإحدى جوائز الدورة التي سيعلن عنها قريباً.

 

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