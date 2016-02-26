باسم ياخور يتواصل مع معجبيه من مطار سنغافورة

قام النجم السوري باسم ياخور بالتواصل مع معجبيه بشكل مباشر من مطار سنغافورة الدولي في تجربة لخدمة البث المباشر على صفحته الرسمية على " فيسبوك " و التي يتابعها حوالي مليونين و نصف المليون متابع .

باسم أكد خلال البث أنه سعيد جداً بالتواصل بشكل مباشر مع المعجبين وأن صفحته أصبحت متنفساً جميلاً للتواصل مع الأصدقاء و المعجبين .

ولفت باسم إلى أنه سيكون مباشرة مع جمهوره من مواقع تصوير المسلسلين اللذين يستعد لتصوير دوري البطولة فيهما خلال الأيام القليلة المقبلة وهما " الندم " للكاتب حسن سامي يوسف و المخرج الليث حجو و الجزء الثاني من مسلسل " نادي الشرق " للكاتب خالد خليفة و المخرج حاتم علي .

وأوضح باسم أنه سيقوم بنقل أجزاء من التصوير للإيضاح للمتابعين مدى صعوبة مهنة التمثيل وأنها ليست مجرد تسلية كما يعتقد البعض وأيضاً لجعل الجمهور يشاهد كواليس ما سيراه على الشاشة عند عرض العمل .

هذا وقام باسم بتجربة البث من مطار سنغافورة خلال مغادرته إلى بيروت للانطلاق بتصوير المسلسلين المذكورين .

وكان باسم قد امضى بعض الوقت في سنغافورة وزار عدد من المناطق فيها .

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