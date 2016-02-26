بالصور.. كايتلين جينير تطل بفستان الزفاف

نشرت صحيفة people الأمريكية صوراً حصرية لنجمة تلفزيون الواقع كايتلين جينير (Caitlyn Jenner ) بفستان الزفاف الأبيض، مؤكدة ان النجمة المتحولة جنسياً لن تدخل القفص الذهبي كما يعتقد البعض، بل الصورة هي مجرد لقطة من إعلان الموسم الثاني لبرنامج I Am Cait الواقعي.

وكشفت صحيفة daily mail البريطانية ان الفستان الذي ظهرت فيه كايتلين البالغة من العمر 66 عاماً، يشبه فستان زفاف ابنتها كيم كردشيان (Kim Kardashian)، الذي ارتدته في حفل زفافها من مغني الراب كانيي ويست (Kanye West) عام 2014 في ايطاليا.

وقالت جينير: "أتقدم ببطء من طبيعتي الأنثوية".

وفي الإعلان نفسه، تظهر كايتلين وهي تصافح هيلاري كلينتون (Hillary Clinton) المرشحة للإنتخابات الأمريكية.

يشار الى ان بعض المصادر أعلنت مؤخراً عن نية كايتلين جينير بالعودة الى رجل مجدداً، وأفادت مجلّة "ستار" حينها أنّ "كايتلين ارتكبت خطأً كبيراً لم تعرف مدى صعوبته إلّا بعد أن عاشت مدة طويلة في جسد امرأة، وهذا ما خلق لها مشاكل عديدة على الصعيدين الصحي والشخصي، وهي ترغب فعلاً في العودة إلى أن تكون رجلاً".

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