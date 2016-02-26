بعد حرمان 15 عاماً نجمة "على مر الزمان" تنجب توأمين

تعيش الممثلة عائشة بنغول الشهيرة بجميلة في مسلسل "على مر الزمان" وزوجها علي ألتو سعادة لا توصف، بعد أن رزقهما الله صباح يوم الثلاثاء 23 فبراير توأمين اثنتين هما ليلى وإيلين، وتتمتعان بحالة صحية جيدة مستقرة، بعد حرمان 15 عاماً من الإنجاب.

ووزن التوأم ليلى وإيلين جيد، اذ يبلغ وزن كل واحدة منهما 2 كلغ واللافت أن عائشة أطلقت على إحدى التوأمين اسم إيلين ابنتها في مسلسلها الشهير الذي لعبت فيه دور أم لأربعة أبناء.

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