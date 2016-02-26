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بدء عملية فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بأسيوط‎

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بدء عملية فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بأسيوط‎ بدء عملية فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بأسيوط‎

بدأت منذ قليل عمليات فرز الأصوات بلجان انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة اسيوط وسط اشراف قضائى كامل وبمعاونة اعضاء اللجان وبحضور مندوبى المرشحين .

وقال المهندس احمد عبد السلام رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة اسيوط انه سيتم اعلان نتيجة الفرز عقب الانتهاء من فرز جميع صناديق اللجان العامة والفرعية بالمحافظة بمختلف الشعب من خلال القضاة المشرفين على اللجان .

وأشاد المهندس عبد الحكيم عليان نقيب المهندسين باسيوط بنزاهة الانتخابات التاريخية التى تشهدها النقابة بمشاركة متوسطة من أعضاء الجمعية العمومية .

جدير بالذكر أن انتخابات التجديد النصفى للانتخابات باسيوط يتنافس فيها 5 قوائم و39 مرشح فردي وشهدت الساعات الاولى من التصويت اقبال متوسط من قبل الناخبين مشيرا الى ان أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية يصل 9500 عضو بالنقابة ومن لهم حق التصويت 3700 عضو لاختيار 7 أعضاء لاستكمال مجلس النقابة الحالى .

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