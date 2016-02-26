بدء فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالأقصر‎

أغلقت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة الأقصر، مساء الجمعة، باب التصويت وبدأت أعمال فرز الأصوات لتعلن النتائج خلال ساعات من الآن.

ويتبع مهندسي الأقصر النقابة الفرعية لمحافظة قنا لحين الانتهاء من إجراءات إنشاء نقابة فرعية بالمحافظة خلال الشهور القليلة القادمة فيما تجري انتخابات التجديد النصفي للنقابة اليوم الجمعة بنادي المدينة المنورة في مدينة الأقصر .

وقال المهندس عمر المهدى إدريس مسئول اللجنة الإدارية لانتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الأقصر ، اليوم الجمعة ، أن 28 مهندساً يتنافسون على 7 مقاعد عن محافظتى الأقصر وقنا.

وأوضح المهدى أن طريقة الانتخاب تتضمن التصويت فى ورقتين ، أحدهما انتخابات مجلس الشعبة المنتمى لها المهندس “مدنى – عمارة – كهرباء – ميكانيكا” ويختار الناخب 5 مرشحين فوق 15 سنة و2 مرشحين تحت 15 سنة* *ويختار أحد الشعب التالية “غزل ونسيج – تعدين وبترول – كيمياء ونووى” حيث يختار الناخب 3 مرشحين فوق 15 سنة و2 مرشحين تحت 15 سنة ،والورقة الثانية يتم اختيار 7 من المرشحي ، حيث يتم تمثيل الشعب حسب كل نقابة فرعية.