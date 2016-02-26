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باريس سان جيرمان يعلن عن عقوبة أورير بعد وصفه لبلان بالـ ' مثلي '

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باريس سان جيرمان يعلن عن عقوبة أورير بعد وصفه لبلان بالـ ' مثلي ' باريس سان جيرمان يعلن عن عقوبة أورير بعد وصفه لبلان بالـ ' مثلي '

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي عن العقوبة التي وقعها على مدافعه الإيفواري سيرجي أورير بعد واقعته مع المدير الفني للفريق لوران بلان.

أورير كان قد وصف مدربه لوران بلان بالمثلي في مقطع انتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر باريس سان جيرمان بيانا رسميا أكد فيه أن اللاعب سيعود للتدرب مع فريق الرديف حتى 20 مارس المقبل بالإضافة لغرامة مالية قدرها 180 ألف يورو.

التقارير تشير إلى أن أورير لن يبقى لاعبا في باريس سان جيرمان الموسم المقبل بعد أن انتقد المدرب وكذلك اثنين من زملائه هم فان دير فيل وسيريجو.

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فيديو اليوم السابع

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