جوارديولا يسامح ثلاثي بايرن الذين سهروا لوقت متأخر قبل لقاء يوفنتوس

(إفي): صفح المدير الفني لبايرن ميونيخ، الإسباني بيب جوارديولا، عن الثلاثي التشيلي أرتورو فيدال والسويسري ديفيد ألابا والفرنسي فرانك ريبيري، الذين خرجوا من فندق إقامة الفريق البافاري بعد مباراته في دوري الأبطال أمام يوفنتوس الإيطالي يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الـ16 ، في ساعة متأخرة دون إذن، وهو الأمر الذي كشفت عنه صحيفة "بيلد" الألمانية الخميس.

وقال جوارديولا، الذي بدا غير مكترث بالأمر، ردا على أحد الأسئلة حول سلوك اللاعبين الثلاثة بعد مباراة الفريق البافاري أمام يوفنتوس: "هم لاعبون محترفون للغاية وهذا هو الأهم بالنسبة لي".

وكانت جريدة "بيلد" قد أشارت إلى أن فيدال وزميليه غادروا مقر إقامة الفريق يوم الثلاثاء الماضي في ساعة متأخرة، قبل أن يعودوا حوالي الساعة السادسة صباح اليوم التالي.

وقال المسئول الإعلامي بالفريق، ماركوس هورفيك، في تصريحات لنفس الجريدة: "كل لاعب مسئول عما يفعله في الليل"، قبل أن يضيف جوارديولا اليوم في تصريحاته في هذا الصدد "لقد تدربوا جيدا".

وكانت بعض التقارير قد خرجت لتؤكد وجود خلافات بين المدرب الإسباني ولاعب الوسط التشيلي الدولي بسبب بعض تصرفاته غير اللائقة خلال معسكر الفريق الشتوي في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر يناير المنصرم.